Москва, 11 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Участвующие в боях на Украине израильские военнослужащие и инструкторы возвращаются на родину. Об этом 11 октября сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

«Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах спецназа. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращаются к себе на родину», — сказал Алаудинов.

По его словам, информация израильтянах об на Украине не проявится в течение одного, двух или трёх дней, но анализ событий показал, что их там было очень большое количество.

Также Алаудинов предположил, что уход израильских военных может в том числе повлиять на моральный дух в ВСУ.

Кроме того, командир спецназа «Ахмат» отметил, что Украина теперь переходит даже не на второстепенный план, поэтому ей уже не будет поступать вооружение и оснащение от Запада.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак ХАМАС на Израиль.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскинконстатировал, что война в Израиле полностью затмила конфликт на Украине. Киев исчез с повестки дня Запада, это грозит Украине серьёзными последствиями вплоть до прекращения поставок оружия, спрогнозировал он.

Американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, которые ранее предназначались для Украины.