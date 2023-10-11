Луганск, 11 октября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. «Единая Россия» под руководством председателя партии Дмитрия Медведева провела заседание программной комиссии. На нем обсудили промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России» и финансирование ее положений в проекте бюджета на 2024–2026 годы.

ER.ru ЛНР помогают 33 шефа-региона

На встрече также присутствовали секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, координаторы направлений народной программы и министры, передает rostovgazeta.ru.

Как рассказал Медведев, в 2024 году в бюджете запланировано увеличение расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 триллионов рублей. По словам председателя партии, это отвечает задачам народной программы и партпроектов, необходимо полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный документ ЕР.

ER.ru ЛНР помогают 33 шефа-региона

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка Вооруженных сил РФ, участников спецоперации и их семей, обеспечение СВО всем необходимым. В числе других приоритетов ЕР, сказал Медведев, — финансирование госпрограммы по развитию села.

«В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов», — сообщил Дмитрий Медведев.

Однако, по его словам, для выполнения задач народной программы «Единой России» на эти цели партия предложила добавить еще почти 26,5 миллиарда рублей на трехлетку.

ER.ru ЛНР помогают 33 шефа-региона

Также в проекте нового бюджета заложено финансирование блоков народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, рост номинальных зарплат работников бюджетной сферы в следующем году составит почти 10%. «Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23 244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей», — сказал Антон Силуанов.

ER.ru ЛНР помогают 33 шефа-региона

Еще одно предложение партии — увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиарда рублей.

Говоря об итогах выполнения положений народной программы «Единой России», Андрей Турчак сообщил, что за первое полугодие 2023 года она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысячи социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь генсовета ЕР, это уже позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 соцобъектов, сообщается на сайте партии ER.RU.

ER.ru ЛНР помогают 33 шефа-региона

«В этом году мы собрали более 85 тысяч предложений от наших жителей в народную программу «Единой России». Часть из предложений уже реализована, в этом нам помогают 33 шефа-региона. Наши люди долгие годы не видели такого размаха, с которым сейчас восстанавливают ЛНР, — отметил Денис Мирошниченко, секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия». — По всей республике уже отремонтировано или в процессе ремонта порядка 800 км дорог, построено с нуля и открыто шесть ФАПов, сейчас идет капитальный ремонт в 12 медицинских учреждениях и трех ФАПах, также для них приобретено новейшее медицинское оборудование. Не забываем мы и про наше будущее — про детей: по всей республике восстановлено и отремонтировано 166 школ и детских садов, их сделали максимально современными и комфортными для ребят. Чтобы облегчить получение документов, по всей республике открыто 35 офисов МФЦ. Мы реализуем региональный проект «Народный контроль», в рамках которого актив партии и жители республики могут контролировать восстановление и строительство объектов. «Партийный десант» провел уже более 300 выездов. В них принимали участие депутаты всех уровней, представители общественности и просто активные жители республики. Уже проделан огромный объем работ по всем направлениям, но на этом мы не остановимся. Впереди у нас еще очень много планов и проектов по развитию республики, которые мы будем реализовывать в рамках народной программы партии».