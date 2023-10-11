Хельсинки, 11 октября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. «Внешние следы» обнаружены на морском дне в районе места повреждения газопровода Balticconnector. Об этом 11 октября заявил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола на брифинге.

IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

«Обзор и анализ данных всё ещё находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», — сказал Симола.

Он отметил, что сейчас проводится предварительное расследование, в ходе которого основное внимание уделяется техническому обследованию места повреждения. Кроме того, полиция собирает дополнительную информацию от национальных и международных партнёров.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о повреждении газопровода Balticconnector. По его словам, газопровод получил повреждения, которые не могли возникнуть из-за естественных причин. Власти начали расследование, подозревая внешнее воздействие, добавил он.

По словам главы финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкки Саволайнена, Balticconnector мог быть повреждён корабельным якорем. Он отметил, что к этой ситуации могла привести череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперёд, и якорь начинает дрейфовать.

Генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что не исключено, что европейцы попытаются объяснить аварию на газопроводе Balticconnector внешним воздействием, чтобы избежать неудобных вопросов или штрафных санкций.