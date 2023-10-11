Херсон, 11 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России», включая финансирование ее положений в проекте бюджета на предстоящий трехлетний период, обсудили на заседании программной комиссии партии.

ER.ru В Херсонской области по народной программе возводят и реконструируют более 40 объектов

Мероприятие прошло под председательством Дмитрия Медведева с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака, а также координаторов направлений народной программы и министров. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

По словам Медведева, в следующем году ожидается рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 трлн рублей. Он добавил, что это полностью отвечает целям народной программы и партийных проектов.

ER.ru В Херсонской области по народной программе возводят и реконструируют более 40 объектов

«Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что приоритетным направлением в бюджете для «Единой России» является поддержка Вооруженных сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение нужд специальной военной операции.

ER.ru В Херсонской области по народной программе возводят и реконструируют более 40 объектов

Также Медведев указал, что и другие приоритеты «Единой России» войдут в главный финансовый документ страны. Это поддержка сел и финансирование соответствующей программы.

«В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 миллиарда рублей на трёхлетку», — сообщил председатель партии.

ER.ru В Херсонской области по народной программе возводят и реконструируют более 40 объектов

Он добавил, что уже обеспечены финансированием в новом бюджете положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

В своем выступлении министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в 2024 году уровень роста номинальных заработных плат бюджетников составит почти 10%. Он добавил, что уже предусмотрена индексация всех социальных обязательств, а также материнского капитала.

ER.ru В Херсонской области по народной программе возводят и реконструируют более 40 объектов

«Средний размер пенсий в следующем году составит 23 244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей», — уточнил министр.

Еще одно предложение партии, которое получило поддержку, увеличить финансирование на совершенствование работы центров занятости до 10,5 млрд рублей.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал о ходе реализации положений народной программы. По его данным, за первое полугодие она выполнена на 53%. Он подчеркнул, что за это время модернизировано свыше 8,5 тыс. социальных объектов. Как сообщает сайт ER.ru, также обеспечено финансирование на ремонт вузов и на создание кампусов.

ER.ru В Херсонской области по народной программе возводят и реконструируют более 40 объектов

Андрей Турчак отметил, что с июня 2023 года программа распространяется и на новые субъекты РФ. Благодаря этому уже отремонтировано более 2,5 тыс. многоквартирных домов и 150 соцобъектов.

«В Херсонской области в настоящее время по народной программе возводят и реконструируют более 40 объектов, — сообщил сенатор РФ от Херсонской области, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. — В их числе — школы, многофункциональные центры, больницы, дороги и многое другое. Уже открыты спортплощадки в школах Геническа, медицинский кабинет в школе Скадовска, детские площадки, многофункциональный центр в Геническе. Одним из первых объектов, включенных в народную программу, была Новотроицкая школа №1. В мае там начали капремонт в корпусе для младшей школы, который проводил регион-шеф Краснодарский край. Сегодня 2 школы по народной программе уже выполнены, еще на 13 пока идет ремонт. Работы проводят и в десяти детсадах. Строительство амбулатории в селе Михайловка должны завершить к концу года. А в генической больнице подрядчик по нашему обращению взял на рассмотрение вопрос реконструкции одного из зданий под жилье для медиков. Все пункты народной программы, которую мы писали вместе с херсонцами, должны быть выполнены — это наша главная задача».