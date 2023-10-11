Москва, 11 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Власти Бельгии действительно могут передать Киеву 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных российских активов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 октября заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперт объяснил, что любая деятельность иностранных инвесторов подлежит налогообложению, а налоги поступают в бюджет принимающего государства. Как суверенное государство распоряжается своими бюджетными средствами, это уже его внутреннее дело. Поэтому налоги с тех доходов, о которых сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, действительно могут достаться Украине.

Ранее премьер Бельгии заявил, что его страна может передать Украине только налоги, полученные от доходов с реинвестиции замороженных активов РФ, но не сами эти активы. Сумма составит порядка 1,7 млрд евро.

Однако интересна не столько сама передача дохода, сколько слова де Киро о том, что сами российские замороженные активы его страна передать Украине не может, отметил Лабин. По его мнению, европейцы поняли, какими неприятными последствиями им грозит такая передача Украине.

«Это было бы воровство в чистом виде. Заморозка — это ещё не лишение права частной собственности. Так что в ЕС, похоже, наступает какое-то понимание ситуации. Надо учитывать, что Бельгия, как и многие другие европейские государства, связана обязательствами по международным двусторонним договорам с Российской Федерацией о защите и поощрении иностранных капиталовложений. Соответственно, там предусматриваются гарантии в виде выплаты компенсаций за незаконные действия в отношении собственности и инвестиций», — сказал Лабин.

Он полагает, что, по всей видимости, юристы пояснили властям Бельгии, чем это чревато. А именно арбитражными разбирательствами, взысканиями и процентами. Также Лабин считает, что вряд ли власти ЕС таки решатся передать Украине замороженные российские активы.

«Маловероятно, что это произойдёт, так как там понимают последствия. В международном праве нет сроков давности. Рано или поздно всё развеется, а неприятности останутся», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам де Кроо, в Бельгии создадут фонд поддержки Украины в размере 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии Евросоюза для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.

До этого Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ РФ нужно будет вернуть России после окончания конфликта на территории Украины.

А по данным агентства Bloomberg, местонахождение 86% замороженных активов Центробанка (ЦБ) России никому не известно, поэтому у Евросоюза нет возможности передать их Киеву.