Путин предложил расширить программу социальной газификации
Путин предложил подключить к социальной газификации инвалидов и участников СВО
Москва, 11 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 11 октября на заседании Российской энергетической недели, предложил включить участников спецоперации и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации.
Глава государства напомнил, что в 2021 году в масштабах страны стартовала программа социальной газификации. По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены, отметил Путин.
В 2022 году была достигнута договорённость сделать программу бессрочной, она также была расширена на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. Кроме того, было принято решение оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов.
«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», — сказал глава государства.
Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что программа бесплатной газификации в России будет продолжена, а также будет действовать на постоянной основе для физических лиц.
Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что правительство России в 2023 году частично компенсирует 54 регионам с низкой бюджетной обеспеченностью расходы по социальной газификации. Для этих целей из федерального бюджета будет выделено около 2,5 млрд рублей.