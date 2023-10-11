Москва, 11 октября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Более 1100 московских памятников промоют специалисты Комплекса городского хозяйства в преддверии холодов. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, такие работы проводятся только при плюсовой температуре воздуха.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Памятник Петру I в Москве

«В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи — сообщил Петр Бирюков. — Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния».

Регламентные работы проводятся раз в месяц с апреля по октябрь, пояснил заместитель мэра Москвы. Но, если памятник или сильно загрязнен, его моют чаще. Для приведения в порядок крупных произведений монументального искусства специалисты Комплекса городского хозяйства используют автогидроподъемники и поливомоечные машины. При работе со скульптурными композициями с обилием мелких деталей каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток.

По словам Петра Бирюкова, перед началом работ памятник осматривают на наличие повреждений или ржавчины. Затем промывают водой, наносят вспененный раствор, удаляют его через минут сильным напором воды. После этого монумент насухо вытирают. «Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности», — подчеркнул заместитель мэра Москвы.