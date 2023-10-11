Киев, 11 октября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Российская армия нанесла серьёзнейший удар по ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. Об этом 11 октября заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Российское наступление идёт в районе Купянска. И сейчас они решили нанести серьёзнейший удар в районе Авдеевки», — сказал Соскин.

По его словам, украинское командование и главком ВСУ Валерий Залужный ничего не могут предпринять в ответ на такой манёвр ВС России.

Он также отметил, что у Киева заканчиваются деньги и оружие, а новые партии военной техники с Запада могут перестать поступать из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.

Советник главы ДНР Ян Гагин 11 октября заявил, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке. По его словам, началась масштабная операция по освобождению города, ВС России планируют взять его в окружение, как это было с Соледаром и Артёмовском.

В Минобороны проинформировали, что Южная группировка войск Вооружённых сил РФ улучшила положение в районе Авдеевки.