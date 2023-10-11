Киев, 11 октября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. В рядах одного из ведущих формирований вооружённых сил Украины, 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», начались конфликты, офицеры обвиняют друг друга в ошибках, следствием которых стали большие потери личного состава, передаёт 11 октября Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», — сказано в материале.

Предметом спора стал один из приказов, выполнение которого привело к неудачной операции и большим потерям военнослужащих, отметили авторы.

Ранее 11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Россия намерена использовать зиму «как оружие» против Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ иронически заявила, что Россия использует в своих интересах и два других времени года, весну и осень — против самого генсека НАТО, применяя тактику «сезонных обострений».

На Западе находятся в процессе признания провальных итогов контрнаступления ВСУ, заявил ранее полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер. В частности, власти Великобритании пытаются по-новому «интерпретировать» ход провального контрнаступления, чтобы ограничить репутационный ущерб, отметил полковник.

Президент России Владимир Путин ранее в октябре 2023 года отметил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч человек личного состава. Президент подчеркнул, что Россия спокойно идёт к достижению целей спецоперации на Украине и реализует все поставленные задачи.