Донецк, 11 октября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Промежуточные результаты реализации народной программы «Единой России», а также финансирование ее положений в проекте бюджета на 2024–2026 годы обсудили на заседании программной комиссии партии.

ER.ru В ДНР особое внимание отведено восстановлению как жилого фонда, так и социально значимых объектов

Председателем заседания выступил Дмитрий Медведев. На встрече присутствовали секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, а также министры и координаторы направлений народной программы партии.

Медведев сообщил о росте расходов на социальную политику в следующем году. Они увеличатся на 7,7% и превысят двадцать триллионов рублей, пишет rostovgazeta.ru

«Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ», — сказал Дмитрий Медведев.

При этом он назвал поддержку ВС РФ, участников спецоперации и их семей, обеспечение нужд фронта одними из наиболее важных приоритетов партии.

ER.ru В ДНР особое внимание отведено восстановлению как жилого фонда, так и социально значимых объектов

Другие приоритеты ЕР также должны быть включены в главный финансовый документ. В том числе речь идет о развитии села и финансировании соответствующей государственной программы.

По словам Дмитрия Медведева, в 2022 году на это направление было выделено более сорока миллиардов рублей бюджете. Проект на следующие три года предусматривает финансирование в размере более 62 миллиардов рублей. Чтобы достичь задач народной программы, ЕР необходимо дополнительно к этим средствам добавить еще 26,5 миллиарда рублей.

В проекте бюджета также предусмотрено финансирование таких направлений, как социальная политика, образование и здравоохранение.

ER.ru В ДНР особое внимание отведено восстановлению как жилого фонда, так и социально значимых объектов

Как рассказал глава министерства финансов РФ Антон Силуанов, уровень роста номинальных зарплат работников бюджетной сферы в 2024 году составит около 10%. При этом предусматривается индексация маткапитала и всех социальных обязательств. Средний размер пенсий в 2024 году составит 23 244 рубля. В проекте бюджета зарезервированы средства на увеличение минимального размера оплаты труда, а также обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это около десяти миллионов детей.

До десяти с половиной миллиардов рублей предлагается увеличить финансирование на модернизацию центров занятости.

ER.ru В ДНР особое внимание отведено восстановлению как жилого фонда, так и социально значимых объектов

В ходе заседания Андрей Турчак рассказал о реализации положений народной программы «Единой России». Председатель генсовета партии отметил, что за первые полгода программа была реализована на 53 процента. Всего с начала реализации было построено и модернизировано более восьми с половиной тысяч соцобъектов. Учтены средства на ремонт корпусов высших учебных заведений и строительство кампусов, сообщается на сайте ER.RU.

На новые регионы программа стала распространяться с июня 2023 года. По словам Андрея Турчака, благодаря этому было восстановлено около двух с половиной тысяч МКД и более ста пятидесяти социальных объектов.

ER.ru В ДНР особое внимание отведено восстановлению как жилого фонда, так и социально значимых объектов

«В рамках реализации народной программы «Единой России» в Донецкой Народной Республике особое внимание отведено восстановлению как жилого фонда, так и социально значимых объектов: школ, больниц, отделений МФЦ, — рассказал Сергей Прокопенко, первый заместитель председателя народного совета ДНР, депутат от «Единой России». — Так, за 2023 год в ДНР уже восстановили 75 школьных учреждений. А в Мариуполе построена новая школа — по стандартам Российской Федерации. 39 новых отделений МФЦ были реконструированы и уже встречают жителей нашей республики. На территории нашего региона особо актуальным является ремонт муниципальных дорог, а также автомагистралей. За 2023 год восстановлено уже порядка 850 км дорог, включая и дороги муниципального значения, и федерального. Одним из важнейших пунктов народной программы «Единой России» в нашем регионе является сохранение исторической памяти. Ударными темпами приведены в порядок 571 памятник и территории вокруг них. Еще 9 памятников, расположенных в Дебальцево, Енакиево, Макеевке, Торезе, Харцызске, Зугрэсе, Першотравневом и Тельмановском районах, требовали капитального ремонта. На сегодняшний день все работы завершены. Совсем недавно был открыт мемориальный комплекс в Першотравневом районе, который не реконструировался более 40 лет. Этот мемориальный комплекс — братская могила жителей села, которые ценой своей жизни отстояли свой край от немецко-фашистских захватчиков».