Омск, 11 октября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе половой орган во время неудачного эксперимента в постели, сообщила 11 октября пресс-служба областного Минздрава.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Молодой человек был доставлен в областную клиническую больницу в карете скорой помощи после того, как со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами. Выпившие влюблённые во время полового акта услышали хруст, а мужчина почувствовал резкую боль.

«Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи», — рассказали в пресс-службе омского минздрава.

Врачи установили диагноз — перелом члена. В частности, была разорвана белочная оболочка, при этом уретра была неповреждённой. Мужчине провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию, а через неделю его выписали домой и рекомендовали половой покой в течение месяца.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в польском городе Домброва Гурнича секс-вечеринка священников закончилась вызовом врачей. Вечеринку в здании, принадлежащем приходу, организовали несколько священников. Они принимали таблетки для улучшения потенции и вызвали мужчину для оказания секс-услуг. Через некоторое время приглашённому мужчине стало плохо, он потерял сознание. Один из участников вечеринки вызвал скорую помощь, но другие гости отказались пускать медиков в здание. Помощь мужчине оказали только после вмешательства полиции.

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