Москва, 11 октября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Органам внутренних дел России, преимущественно строевым подразделениям, для укомплектования не хватает 100 тысяч сотрудников, что составляет около 14% от общего состава, заявила 11 октября начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч некомплект. И это в основном строевые подразделения», — сказала Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении проекта бюджета на 2024 год.

По словам начальника департамента, речь идёт об очень остром и актуальном вопросе, поскольку полицейские выполняют важнейшую общественную функцию. В бюджете на 2024 год пока не предусмотрена индексация зарплаты полицейских, что не позволяет удовлетворить все финансовые потребности ведомства, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава органов внутренних дел. За предыдущий месяц (июль) из органов уволились пять тысяч сотрудников, сказал министр. Сотрудники МВД обязаны сделать всё, чтобы и в этих условиях удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством, добавил он.

В октябре 2022 года Колокольцев отметил, что к 2026 году для работы в новых регионах России будут нужны свыше 40 тысяч сотрудников полиции. Министр подчеркнул, что в МВД огромный некомплект личного состава — около 90 тысяч человек.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2023 года была увеличена штатная численность МВД. В общей сложности в органах полиции теперь могут трудиться 922 тысяч сотрудников, на 27 тысяч больше, чем ранее.

В августе 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ, упрощающий условия поступления на службу в органы внутренних дел. В МВД ранее отмечали, что изменения коснулись возрастных ограничений, института личного поручительства, а также лиц со специальными или воинскими званиями.