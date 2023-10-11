Брянск, 11 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский дрон над территорией Брянской области. Об этом 11 октября сообщили в Минобороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что около 16:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что около 10:00 российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью.

В течение ночи 11 октября были пресечены две попытки террористических атак киевского режима. Средства ПВО перехватили два беспилотника над Брянской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 11 октября украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района.