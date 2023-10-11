Москва, 11 октября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Визит в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса согласован и состоится в достаточно близкой перспективе. Об этом 11 октября сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

«Да, планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату, но в достаточно близкой перспективе», — сказал Ушаков.

Он отметил, что стороны достигли договорённостей. Осталось только согласовать конкретную дату, которая будет оперативно согласована. Визит состоится в текущем году.

Представитель Кремля также добавил, что президент России Владимир Путин 12 октября встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудят ситуацию вокруг Карабаха, а также деятельность российских миротворцев, в том числе по обеспечению возможного возвращения карабахских армян в места проживания.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббаспланирует провести телефонный разговор с Путиным. Он добавил, что Палестина готова на всех уровнях содействовать в эвакуации россиян из сектора Газа.

Ранее Нофаль сообщал, что в ближайшее время может состояться визит Аббаса в Москву. Дипломат заверил, что власти Палестины поддерживают контакты с Москвой. По его словам, Рамалла ценит позицию Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования.