Путин заявил об улучшении ситуации с нефтегазовым оборудованием в России
Москва, 11 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Россия ещё не закрыла все свои потребности по нефтегазовому оборудованию после введённых Западом санкций, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«У нас были опасения серьёзные по поводу того, справимся ли мы с тем вызовом, который перед нами стоит, связанный с оборудованием нефтегазовым. И, конечно, мы ещё далеко не все закрыли наши потребности, конечно, не все компетенции приобрели, но всё-таки ситуация меняется и меняется в лучшую для нас в сторону довольно быстро», — сказал он.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в условиях санкций российский топливно-энергетический комплекс столкнулся с беспрецедентными вызовами. Ситуация потребовала кардинального изменения транспортных и логистических цепочек, развития инфраструктуры, наращивания производства СПГ.
Новак напомнил, что работа по снижению зависимости ТЭК от импорта велась еще с 2014 года. В результате совместными усилиями нефтегазовых компаний и государства удалось снизить импортозависимость отрасли с 67% в 2014 году до 38% в 2023-м.
Как передавало ИА Регнум, российское правительство сформировало перечень ключевых направлений технологического развития страны до 2030 года. В него в том числе включили производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиационную промышленность и разработки в энергетической сфере.
В декабре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым заявлял, что для достижения Россией технологического и экономического суверенитета необходимо развивать те отрасли науки, которые помогут в этом. Особенно важна такая работа в условиях санкций, подчёркивал председатель российского правительства. Он акцентировал внимание на развитии отраслей, «которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета».