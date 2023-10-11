Москва, 11 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Россия ещё не закрыла все свои потребности по нефтегазовому оборудованию после введённых Западом санкций, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«У нас были опасения серьёзные по поводу того, справимся ли мы с тем вызовом, который перед нами стоит, связанный с оборудованием нефтегазовым. И, конечно, мы ещё далеко не все закрыли наши потребности, конечно, не все компетенции приобрели, но всё-таки ситуация меняется и меняется в лучшую для нас в сторону довольно быстро», — сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в условиях санкций российский топливно-энергетический комплекс столкнулся с беспрецедентными вызовами. Ситуация потребовала кардинального изменения транспортных и логистических цепочек, развития инфраструктуры, наращивания производства СПГ.

Новак напомнил, что работа по снижению зависимости ТЭК от импорта велась еще с 2014 года. В результате совместными усилиями нефтегазовых компаний и государства удалось снизить импортозависимость отрасли с 67% в 2014 году до 38% в 2023-м.

Как передавало ИА Регнум, российское правительство сформировало перечень ключевых направлений технологического развития страны до 2030 года. В него в том числе включили производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиационную промышленность и разработки в энергетической сфере.

В декабре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым заявлял, что для достижения Россией технологического и экономического суверенитета необходимо развивать те отрасли науки, которые помогут в этом. Особенно важна такая работа в условиях санкций, подчёркивал председатель российского правительства. Он акцентировал внимание на развитии отраслей, «которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета».