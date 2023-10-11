Москва, 11 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Россия оказалась на переднем крае борьбы за многополярность, поэтому многие страны поддерживают её, заявил 11 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Это само собой», — отметил президент, отвечая на вопрос, считает ли он, что попытки Запада изолировать Россию провалились.

Он подчеркнул, что российскую позицию многие разделяют, поскольку Москва активно борется за создание более справедливого мироустройства, многополярного.

«Почему Россию поддерживают: потому что она на переднем крае оказалась, вот почему», — добавил Путин.

Кроме того, добавил глава государства, подавляющее большинство участников международного общения исходит из собственных национальных интересов, стремясь скоординировать эти интересы с другими странами.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 октября на заседании Валдайского форума Путин чётко высказался за укрепление международного права на базе Устава ООН и выдвинул шесть принципов формирования подлинной многополярности. Стоит, по сути, задача строительства нового мира, уточнил тогда российский лидер.

Российский лидер также заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу. В ходе выступления на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности, глава государства подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно.