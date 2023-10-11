Москва, 11 октября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Страны Европы полностью прекратили бы закупки газа из России по любым маршрутам, если считали бы нравственным вопросом приобретение энергоресурсов из РФ, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Путин

Глава государства усомнился, что заявления лидеров стран Европы, в частности, об остановке «Северных потоков» и переход к закупкам топлива в США были связаны с вопросами «нравственного выбора».

«Если бы было нравственное, надо было сказать: «Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины. Нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать — но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам — почему здесь-то не берут?» — задался вопросом Путин.

Президент предположил, что выступившие с громкими заявлениями политики ЕС «один раз, наверное, ляпнули, потом осознали, что это плохо, но уже назад как бы не отвинтить».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что несмотря на внешнюю респектабельность, некоторые страны не обладают настоящим суверенитетом.

Всё, что делают российские компании в странах региона, в том числе и в Ираке — это взаимовыгодные контракты, отметил президент.

Он добавил, что премьер-министр Ирака Мухаммед Ас-Судани и его коллеги в иракском правительстве прежде всего думают о национальных интересах. Этого не делают только те, кто, несмотря на вроде внешнюю респектабельность, полнотой суверенитета не обладают, сказал президент России.

Глава государства ранее указал, что США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Благосостояние Запада достигнуто ограблением колоний веками, ограблением всей планеты.