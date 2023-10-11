Москва, 11 октября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Готовность украинского лидера признать, что молдавского языка не существует, является дискриминацией, за которой стоит помощь Румынии, желающей присоединить к своей территории и Молдавию. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью для издания DiGi24 заявил о готовности выполнить просьбу румынских властей и признать, что молдавского языка не существует. В обмен на это киевский режим планирует получить от Румынии системы ПВО.

Как напомнил эксперт, это уже далеко не первое обращение румынских властей к украинским с подобной просьбой. Ещё в 2022 Бухарест просил Киев признать, что молдавского языка не существует.

«Это откровенная дискриминация и унижение для жителей Молдавии, а также для молдавских общин, которые живут на Украине, но говорят на своём языке, потому что у них своя история, культура и менталитет. И эти попытки нивелировать молдавский язык как отклонение от румынского — это неверное и обидное решение», — отметил Оленченко.

Политолог обратил внимание, что на Украине в Одесской области проживает немало этнических молдаван, их общины довольно крупные, а потому будет международным нарушением прав человека любой запрет использования родного языка. По мнению Оленченко, таким образом Бухарест втягивает Киев в процесс поглощения Румынией всей Молдавии.

«Представляю, что если Украина отменит язык, то следующим лозунгом будет, что украинские земли, которые заселены молдаванами, будут присоединены к Румынии. То есть за призывом румын стоит политическая многоходовка и попытка Румынии помочь Санду (президент Молдавии Майя Санду — прим. ред.) в этом присоединении», — поделился мнением Оленченко.

В свою очередь политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал на тонкости в вопросе употребления молдавского языка. Дело в том, что как признают филологи и лингвисты молдавский язык представляет собой практически тот же румынский язык с некоторыми региональными диалектами. И в самой Молдавии ещё в начале 2023 года президент республики Майя Санду подписала закон о признании государственным языком румынского вместо молдавского.

«Это чисто политический шаг. Потому что молдавские общины на Украине считают своим языком молдавский, и он разрешён на Украине. И если украинское руководство пойдёт на этот шаг в угоду Румынии и ради получения ПВО, то украинские молдаване начнут устраивать протесты», — отметил Безпалько.

Он напомнил, что Украина, когда ратифицировала Европейскую хартию по языкам меньшинств, записала в ней обязательство защищать языки национальных меньшинств Украины, в том числе молдавский. Поэтому, по мнению политолога, молдавские общины на Украине имеют право обратиться в международные правовые инстанции на основании существующей хартии. Однако в процессе тотальной румынизации молдавского населения, как заметил Безпалько, заинтересована и сама Майя Санду, отчего соблюдение интересов молдавских меньшинств становится маловероятно.

«У Санду румынский паспорт. Её только порадует, если Зеленский согласится ликвидировать молдавский язык. Это же всё очередное поглощение идентичности Молдавии», — указал политолог.

При этом, он обратил внимание на то, что украинского лидера довольно холодно приняли в Румынии во время его визита, что может помешать торгу Зеленского, желающему получить румынское ПВО взамен на отказ от молдавского языка. По мнению политолога, Киев может получить военную помощь от Румынии только под давлением США или с обещанием Европейского союза дать Бухаресту ряд привилегий.

Также Безпалько допустил, что после молдавского языка на Украине ограничения могут коснуться венгерских меньшинств, которые уже сейчас страдают от притеснений киевских властей. Однако политолог счёл возможным, что Брюссель не обратит на это внимание, потому что ему выгодно давление на Венгрию, позволяющую себе отклоняться от общего курса Евросоюза.

18 августа премьер-министр Румынии Марчел Чолаку рассказал, что Румыния обратилась к Украине с просьбой признать, что молдавского языка не существует. Он добавил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признаёт официальным языком в республике румынский.

Как передавало ИА Регнум, лидер оппозиции в Молдавии Илан Шор заявил, что решение властей изменить официальное название языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот. Она объяснила, что в исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Молдавский — древний язык молдаван, упоминается ещё до XVI века. А вот румынского тогда не было, он оформился только в самом конце XVIII века.