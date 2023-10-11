Москва, 11 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Россия может поставлять газ в Германию по ветке «Северного потока –2», но ФРГ предпочитает закупать топливо у Соединённых Штатов Америки на 30% дороже. Это неумная экономическая политика. Об этом заявил 11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что РФ продолжает поставки газа в Германию только через Украину. При этом нуждающаяся в газе Европа не просит ту же Польшу открыть газопровод Ямал-Европа.

Путин обратил внимание на то, что Россия могла бы поставлять 25,5млрд кубометров газ в Германию по одной ветке «Северного потока — 2», но Берлин отказывается запускать газопровод в эксплуатацию.

«Надо только кнопку нажать. Но Берлин предпочитает покупать у США на 30% дороже. А там только рады. Мне хочется быть корректным, но это какое-то неумное экономическое поведение», — указал президент России, подчеркнув, что не понимает действий властей Германии, которые «как будто вредят» экономике страны, покупая дорогой американский газ.

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Российский лидер напомнил, что не Россия сократила подачу своих энергоносителей в страны Европы, а европейские государства решили прекратить закупки у Москвы. Путин удивился тому, что Европа в целом от российского газа не отказалась и продолжает его закупать по украинскому маршруту, но при этом блокирует любые другие маршруты.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, зимой в Европе может наблюдаться дефицит газа. В текущем году ЕС будет не хватать 60 млрд куб. м, и, как ожидается, Китай может нарастить потребление голубого топлива в связи с увеличением темпов роста экономики, пояснил министр. Он также добавил, что Европа не сможет компенсировать недостаток газа, возникший из-за антироссийских санкций.

Кроме того, ранее эксперты предупредили, что цены на голубое топливо снова могут превысить отметку в одну тысячу долларов за тысячу кубометров. Такой рост цен вызван возможностью проведения забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии и приведёт к конкуренции за энергоносители между Азией и Европой.

Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что больше всех заинтересованы в уничтожении «Северных потоков» были американцы — американский поставщик энергоносителей в Европу. При этом российский лидер выразил уверенность в том, что виновники подрыва газопроводов будут выявлены: шила в мешке не утаишь. Президент указал, что организаторы и исполнители теракта должны быть привлечены к ответственности. Глава государства подчеркнул, что инцидент на «Северном потоке» и на «Северном потоке — 2» является актом международного терроризма.