Путин назвал неумным отказ Германии от газа по «Северному потоку — 2»
Москва, 11 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Россия может поставлять газ в Германию по ветке «Северного потока –2», но ФРГ предпочитает закупать топливо у Соединённых Штатов Америки на 30% дороже. Это неумная экономическая политика. Об этом заявил 11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Российский лидер отметил, что РФ продолжает поставки газа в Германию только через Украину. При этом нуждающаяся в газе Европа не просит ту же Польшу открыть газопровод Ямал-Европа.
Путин обратил внимание на то, что Россия могла бы поставлять 25,5млрд кубометров газ в Германию по одной ветке «Северного потока — 2», но Берлин отказывается запускать газопровод в эксплуатацию.
«Надо только кнопку нажать. Но Берлин предпочитает покупать у США на 30% дороже. А там только рады. Мне хочется быть корректным, но это какое-то неумное экономическое поведение», — указал президент России, подчеркнув, что не понимает действий властей Германии, которые «как будто вредят» экономике страны, покупая дорогой американский газ.
Российский лидер напомнил, что не Россия сократила подачу своих энергоносителей в страны Европы, а европейские государства решили прекратить закупки у Москвы. Путин удивился тому, что Европа в целом от российского газа не отказалась и продолжает его закупать по украинскому маршруту, но при этом блокирует любые другие маршруты.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, зимой в Европе может наблюдаться дефицит газа. В текущем году ЕС будет не хватать 60 млрд куб. м, и, как ожидается, Китай может нарастить потребление голубого топлива в связи с увеличением темпов роста экономики, пояснил министр. Он также добавил, что Европа не сможет компенсировать недостаток газа, возникший из-за антироссийских санкций.
Кроме того, ранее эксперты предупредили, что цены на голубое топливо снова могут превысить отметку в одну тысячу долларов за тысячу кубометров. Такой рост цен вызван возможностью проведения забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии и приведёт к конкуренции за энергоносители между Азией и Европой.
Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что больше всех заинтересованы в уничтожении «Северных потоков» были американцы — американский поставщик энергоносителей в Европу. При этом российский лидер выразил уверенность в том, что виновники подрыва газопроводов будут выявлены: шила в мешке не утаишь. Президент указал, что организаторы и исполнители теракта должны быть привлечены к ответственности. Глава государства подчеркнул, что инцидент на «Северном потоке» и на «Северном потоке — 2» является актом международного терроризма.