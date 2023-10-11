Москва, 11 октября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Несмотря на внешнюю респектабельность, некоторые страны не обладают настоящим суверенитетом, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент РФ Владимир Путин

Всё, что делают российские компании в странах региона, в том числе и в Ираке — это взаимовыгодные контракты, отметил президент.

Он добавил, что премьер-министр Ирака Мухаммед Ас-Судани и его коллеги в иракском правительстве прежде всего думают о национальных интересах.

«Этого не делают только те, кто, несмотря на вроде внешнюю респектабельность, полнотой суверенитета не обладают», — сказал президент России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Европа утратила суверенитет, это уже признают многие европейцы.

Кроме того, глава государства указал, что США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Благосостояние Запада достигнуто ограблением колоний веками, ограблением всей планеты.