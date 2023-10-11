Путин оценил уровень современной политической системы в Европе
Путин: политическая система в ЕС поднимает наверх не очень компетентных людей
Москва, 11 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Современная политическая система в Европе иногда «поднимает наверх» не очень компетентных людей, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Ясно, что современная политическая система [в Европе] поднимает наверх иногда не очень компетентных людей», — сказал президент России
Глава государства также отметил, что механизм общественного, парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений «хотя бы в сфере экономики тоже не работает».
Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Европа утратила суверенитет, это уже признают многие европейцы.
Кроме того, глава государства указал, что США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Благосостояние Запада достигнуто ограблением колоний веками, ограблением всей планеты.