Москва, 11 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Современная политическая система в Европе иногда «поднимает наверх» не очень компетентных людей, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Ясно, что современная политическая система [в Европе] поднимает наверх иногда не очень компетентных людей», — сказал президент России

Глава государства также отметил, что механизм общественного, парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений «хотя бы в сфере экономики тоже не работает».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Европа утратила суверенитет, это уже признают многие европейцы.

Кроме того, глава государства указал, что США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Благосостояние Запада достигнуто ограблением колоний веками, ограблением всей планеты.