Москва, 11 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, рассказал он в своём Telegram-канале.

Михаил Синицын/ТАСС

«Вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», — рассказал мэр.

В Дептрансе столицы рассказали, что ранее было приостановлено движение поездов от станции метро «Люблино» до «Дубровки».

В настоящее время на компенсационном маршруте вдоль участка работает более 100 автобусов с остановками у станций метро по пути: «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино». На маршруте соблюдаются минимальные интервалы — до 3 минут.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября на станции метро «Печатники» в Москве столкнулись два поезда. Следовавший в депо без пассажиров состав врезался в стоящий на станции поезд. Движение было временно приостановлено. Пострадали пять человек, включая машиниста. Машиниста госпитализировали с переломом ноги и ранами от осколков.

У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное. Причиной аварии названа ошибка машиниста состава без пассажиров. По данным Дептранса, он отключил вручную систему АРС (автоматическая система регулирования скорости).