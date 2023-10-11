Москва, 11 октября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Не вполне ясно, для чего власти США решили привести авианосные группы в восточную часть Средиземного моря, но в любом случае такие действия лишь нагнетают обстановку, а не помогают решить проблему, заявил 11 октября президент России Владимир Путин.

Andrej Tarfila/Global Look Press

Если эти действия рассчитаны на запугивание противников Израиля, то вряд ли такой замысел увенчается успехом, потому что некоторые из этих противников «уже ничего не боятся», сказал президент.

«Что они собираются, бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Но там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблемы, а искать компромиссные решения. Но, конечно, вот такие действия нагнетают обстановку», — сказал президент в ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 октября американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. Военный корабль с ударной группой прибыл для сдерживания любых сил, стремящихся обострить ситуацию или расширить зону конфликта, заявили в Центральном командовании вооружённых сил США. Американские СМИ ранее сообщали, что власти страны рассматривают возможность направления в эту часть Средиземного моря и второго авианосца.

Ранее, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, Владимир Путин также заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа», отмечал также президент.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, в секторе Газа — более 1000 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Операции по освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС, скорее всего, не будет, израильские силовики сосредоточатся на уничтожении этой организации, отметил ранее в беседе с ИА Регнум экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший член дипломатического представительства Израиля в Москве Алекс Векслер.