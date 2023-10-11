Брянск, 11 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Двое российских военнослужащих срочной службы погибли в результате удара ВСУ по Погарскому району Брянской области, ещё четверо получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника агентства, украинские войска ударили из артиллерии по территории Брянской области 10 октября. В месте, где находились российские военные разорвались четыре снаряда. В результате двое «срочников» погибли. Ещё четверо военных, из которых один служащий по контракту и трое «срочников» пострадали, их доставили в больницу.

Разрушений при этом нет. Официальных комментариев от Минобороны и властей региона пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 октября ВСУ обстреляли белгородское село Поповка. Погибли два человека — пожилые муж и жена. Мужчина, оказавшийся во время обстрела на улице, погиб на месте, а женщина скончалась в машине скорой помощи.