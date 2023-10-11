Путин заявил о тяжёлых последствиях при расширении конфликта в Израиле
Путин: расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям
Москва, 11 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Расширение зоны палестино-израильского конфликта может привести к тяжёлым последствиям, в том числе в энергетике. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели».
«Расширение зоны конфликта может привести к тяжёлым последствиям, кстати говоря, в том числе и в сфере энергетики», — сказал Путин.
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Он добавил, что неизвестно, получится ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию, но надо к этому стремиться.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что необходимо свести к нулю потери среди гражданского населения в палестино-израильском конфликте. Он призвал стороны оставить в покое женщин и детей. По его словам, если мужчины хотят бороться, то пусть борются между собой, а детей и женщин необходимо оставить в покое.
В качестве одной из причин палестино-израильского конфликта Путин назвал поселенческую политику Израиля.