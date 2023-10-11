Москва, 11 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Газопровод «Сила Сибири» в 2025 году выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал востребованность проекта «Сила Сибири — 2», в рамках которого газ из РФ попадает в Китай через Монголию, в связи с ростом потребления голубого топлива.