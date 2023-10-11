Москва, 11 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Вклад пяти крупнейших азиатских стран в мировую экономику уже превысил вклад США и Евросоюза, этот отрыв будет только расти, заявил 11 октября президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Так, считает российский лидер, доля Китая в мировой экономике к 2028 году вырастет до 19,17%, тогда как доля Соединённых Штатов сократится до 14,5%.

При этом российские энергокомпании переориентируются на рынки Азии, уточнил глава государства.

«Уверен, координация действий партнеров по ОПЕК+ продолжится — это важно для предсказуемости нефтяного рынка, а в конечном итоге — для благополучия всего человечества», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что глобальная экономика продолжает меняться, в первую очередь потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений.

Очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества стран, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным интересам, подчеркнул российский лидер.