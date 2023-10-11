Москва, 11 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил внести участников СВО и инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку», — сказал глава государства на Российской энергетической неделе.

По его словам, необходимо внести в данный перечень и участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года, срок завершения программы не установлен, что даёт возможность добиться реализации поставленных программой целей.

Также глава государства поручил правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи жителям на газификацию в регионах.