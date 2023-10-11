Москва, 11 октября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного суверенитета энергетической отрасли в России, включая кадровый, технологический и финансовый.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Третье направление структурной трансформации ТЭК. Речь идет о формировании полного суверенитета отрасли: технологического, кадрового и финансового», — отметил российский лидер, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Как передавало ИА Регнум, глава государства также отметил, что газопровод «Сила Сибири» в 2025 году выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год.

Ранее Путин сообщал, что Россия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Он добавил, что специалисты рассчитают все возможные варианты по этому направлению. Ранее российский лидер на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан заявил, что Россия открыта к дальнейшему сотрудничеству в сфере энергетики. Говоря о новом трехстороннем проекте, Путин отметил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надежного поставщика газа.