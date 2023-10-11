Москва, 11 октября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Экономика России проходит структурную реформацию, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства констатировал, что мировая экономика переходит к многополярной модели с несколькими центрами роста. От того, как страны воспринимают эти глубинные необратимые процессы, насколько эффективно отстаивают свой экономический суверенитет, зависит их место, значение и роль.

«Такой этап структурной трансформации проходит сейчас и экономика России. Меняется география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина», — сказал Путин.

Он добавил, что появляются новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса.

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Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин заявил, что уход западных компаний из России не привёл к краху экономики — их место стали занимать отечественные предприятия. Часть западных компаний, отметил он, сделали из своего ухода громкую пиар-акцию.

5 октября на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи президент констатировал, что в России началась структурная перестройка экономики. Европейские страны закрыли многие направления для импорта, поэтому деньги стали поступать на развитие сельскохозяйственного производства внутри страны.

Экономика России полностью преодолела спад 2022 года и набирает темпы роста, также заявил он.