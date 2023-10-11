Москва, 11 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Базовым приоритетом России в энергетической сфере является обеспечение внутреннего рынка, заявил 11 октября президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Наш базовый приоритет — это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну, речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличения его ёмкости», — сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2023 года Путин заявил, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно использовать механизмы, которые уже применяются при регулировании экспорта удобрений.

Президент также обратил внимание министров, что, несмотря на принятые государством меры, рост розничных цен на бензин продолжается. Правительству следует дополнительно поработать с участниками рынка, отметил глава государства.

6 октября правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации топливного рынка, в том числе возврат к выплатам по демпферу в полном объёме и снятие введённого в сентябре 2023 года запрета на экспорт дизельного топлива в морские порты по трубопроводам для тех производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% своей продукции.

Одновременно было принято решение ввести заградительную пошлину на экспорт для организаций, которые не занимаются производством топлива. Размер платежа составит 50 тыс. рублей за тонну.