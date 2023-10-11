Москва, 11 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 330 бойцов на донецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 октября на брифинге.

Madeleine Kelly/Global Look Press

По данным Минобороны, активные действия подразделений Южной группировки войск позволили улучшить положение по переднему краю в районе города Авдеевки в ДНР.

Огневое поражение нанесено резервам 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очеретино. Противник потерял здесь до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишился десяти бронеавтомобилей MaxxPro американского производства.

«Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортёров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля», — уточнил Конашенков.

Он добавил, что две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и гаубица Д-20 поражены в ходе контрбатарейной борьбы. Склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ уничтожен возле села Орловка.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков проинформировал о потерях противника на донецком направлении за сутки, составивших до 165 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три автомобиля. Две атаки украинских подразделений были отражены у Клещеевки в ДНР, поражение живой силе и технике противника нанесено у Курдюмовки и Андреевки. Кроме того, украинский полевой склад с боеприпасами был уничтожен в ДНР у Новомихайловки.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на донецком направлении ВС России отодвинули противника с ранее занимаемых рубежей. Это произошло в районе Соледара.