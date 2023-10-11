Полтава, Украина, 11 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В городе Миргороде Полтавской области произошли взрывы. Об этом 11 октября сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что власти региона объявили воздушную тревогу. Других подробностей не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе произошёл взрыв, в результате которого был повреждён объект логистической инфраструктуры. Он добавил, что пострадавших в результате взрыва нет.

Вечером 9 октября украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе, Николаеве, а также в пограничном с Румынией городе Вилково. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.