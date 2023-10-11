Калининград, 11 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Калининградский областной суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщается в Telegram-канале суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 августа мужчины попытался вывезти из Литвы свою несовершеннолетнюю дочь. Используя надувную лодку, они незаконно пересекли границу Росси и пешком по тропе вышли к заставе «Дюнное», где их обнаружили российские пограничники.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «пересечение госграницы без надлежащего разрешения». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело возбудили в отношении гражданина США Дэниела Ш., который похитил собственного сына в Калининграде.

Находящийся в стадии развода с женой-россиянкой 35-летний уроженец Балтимора предупредил супругу о намерении погулять с четырёхлетним сыном в зоопарке. Однако вместо этого повёз его на своём автомобиле в сторону госграницы, которую и попытался пересечь через болота.