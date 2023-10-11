Москва, 11 октября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Записи в трудовой книжке с ошибками, нечитаемыми печатями или исправлениями без подтверждения могут повлиять на размер начисляемой пенсии. Об этом эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала 11 октября «Газете.Ru».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Она пояснила, что из-за некачественных записей стаж для начисления пенсии не зачтут, поэтому размер пенсии может оказаться меньше. Для подтверждения стажа потребуются дополнительные документы — письменные трудовые договоры, приказы о приёме на работу, зарплатные ведомости и иные значимые кадровые или бухгалтерские документы.

Проще попросить работодателя исправить запись, но если компания ликвидирована, с этим возникнут сложности. В исключительных случаях для подтверждения трудового стажа принимаются свидетельские показания коллег.

«Но это делается при условии, что документов, подтверждающих трудовую деятельность, физически нет в связи со стихийным бедствием — землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром, и восстановить их невозможно. Например, в архиве сведения отсутствуют», — добавила Дайнеко.

Документы могут отсутствовать по вине работника — из-за небрежного хранения, порчи или уничтожения. Если их нет по другим причинам, стаж могут подтвердить показания двух и более свидетелей, знавших работника. Свою трудовую деятельность у того же работодателя они должны подтвердить документами, пояснила эксперт.

Она уточнила, что свидетельские показания принимаются для подтверждения не более чем половины требующегося страхового стажа.

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