Москва, 11 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Этой осенью наиболее популярными музыкальными композициями среди россиян стали треки певицы Anna Asti и группы «Король и шут». В сентябре их песни абоненты устанавливали себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего, об этом свидетельствует исследование «Мегафона».

«Мегафон»

По итогам девяти месяцев 2023 года самым популярным треком для гудков стала композиция «Позвони» от DJ Smash и NIVESTA. Следом в рейтинге идут JONY с песней «Аллея», «Король и шут» (трек «Дурак и молния») и INSTASAMKA («За деньги да»), особенно популярная у молодой аудитории.

Список музыкальных предпочтений россиян существенно изменился с прошлого года. В 2022-м рейтинг самых популярных исполнителей возглавляла Люся Чеботина с треком «Солнце Монако», а завершали первую тройку Ислам Итляшев (песня «Кобра») и GAYAZOV$ BROTHER$ («Малиновая Лада»). В этом году в топ-10 из них смогла попасть только Люся Чеботина, занявшая пятую строчку с песней «Плакал Голливуд».

Осенний тренд 2023 года — повышенный интерес к творчеству Anna Asti, которая выпустила в сентябре новый альбом, треки из которого попали во многие музыкальные чарты. По итогам месяца ее песни «По барам» и «Царица» занимают первые две строчки в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков. Единственная рэп-композиция в первой пятерке сентября — «Где прошла ты» Гио Пика и Кравца, расположившаяся на третьем месте по числу установок.

Freepik

Завершает осенний топ-5 группа «Король и шут»: успешность одноименного сериала, посвященного музыкальному коллективу, привела к появлению в рейтинге сразу двух их треков — «Кукла колдуна» и «Лесник».

По данным «Мегафона», с начала 2022 года число абонентов, предпочитающих мелодии на гудках, выросло на 30%. Чаще других этим сервисом пользуются женщины в возрасте от 30 до 40 лет и мужчины от 40 до 50 лет, на них приходится около 64% от всей аудитории. Наиболее популярна услуга замены гудков на музыкальные композиции среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.