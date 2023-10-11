Брюссель, 11 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что в стране будет создан фонд поддержки Украины в размере 1,7 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы создадим фонд на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счёт миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии. В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине», — пояснил он, добавив, что Бельгия намерена передавать Украине все средства, которые были получены от налогообложения прибыли от российских активов.

Он уточнил, что эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии Евросоюза для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Еврокомиссии сделали вывод, что замороженные в Евросоюзе активы Центробанка России нужно будет вернуть Российской Федерации после окончания конфликта на территории Украины. Об этом 13 апреля написала немецкая газета Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ Еврокомиссии.

Согласно данным журналистов, специалисты Еврокомиссии пришли к выводу, что, с юридической точки зрения, активы Центрального Банка России нельзя передать Киеву. В связи в этим Еврокомиссия предлагает инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские государственные облигации, а проценты использовать для выплат Киеву.

Отмечается, что непростая правовая ситуация складывается и в случае с активами представителей крупного бизнеса России, поскольку для их конфискации нужно сначала доказать, что предприниматели совершили преступление, в противном случае бизнесмены вправе обжаловать решение об изъятии в суде, а на разбирательство могут уйти годы.