Москва, 11 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Перечень из 25 стран, граждане которых смогут оформить в России платёжную карту туриста, находится на утверждении правительства. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил 11 октября на правительственном часе в Госдуме.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он рассказал, что уже созданы условия для запуска «Карты туриста» — механизма, который позволит иностранцам из-за рубежа открывать в России счета и по приезде в страну получать пластиковую карту. Она позволит туристам осуществлять расчёты.

«Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм», — сказал Решетников.

Ранее в ходе Восточного экономического форума министр заявлял, что платёжную карту туриста для иностранцев могут запустить в третьем квартале года или в начале четвёртого.

Как сообщало ИА Регнум, летом был принят закон, позволяющий иностранным физическим и юридическим лицам открывать счета в российских банках без личного присутствия. Туристы из других стран смогут забронировать тур с помощью электронной карты, а по прибытии в Россию расплачиваться за услуги и совершать покупки.