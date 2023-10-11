Белград, 11 октября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Сербский тренер Владимир Йованович, который был уволен из эстонского мини-футбольного клуба «Смсраха» за поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения, назвал российского лидера лучшим человеком на свете.

Panoramic/Global Look Press Владимир Йованович

«Для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас», — приводит слова тренера Sport24.

Йованович отметил, что многие сербы встали на сторону россиян в Донбассе, пытаются оказать помощь.

«Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что НАТО — наше будущее. Их меньше 20%, но никто их не притесняет. Это называется демократия. Никто не хочет конфликтов. Думаю, у русских и украинцев такая же тесная связь, как у сербов и черногорцев. Политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт», — добавил он.

Ранее сообщилось о том, что 7 октября тренер эстонского «Смсраха» Владимир Йованович опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту РФ. Он пожелал российскому лидеру долгих лет жизни. Также от отметил, что сербы и русские — братья навек. После этого сообщения он был уволен.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуму внесён проект заявления о недопустимости репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения. В странах Прибалтики поощряется национализм и нетерпимость к русским, власти Эстонии, Латвии и Литвы не скрывают своих неофашистских симпатий, а «двуличный Запад» закрывает глаза на многочисленные нарушения законов этих стран и прав человека, отметили авторы проекта.

Ранее в МИД России выступили с решительным осуждением действий Эстонии по закрытию Координационного совета российских соотечественников. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Таллина «очередным проявлением воинственно-карательной политики в отношении русскоязычного нацменьшинства, составляющего около трети населения страны».