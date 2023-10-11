Вашингтон, 11 октября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Российские военные наносят по ВСУ сокрушительные удары с помощью среднекалиберных орудий. Об этом 11 октября пишет портал Business Insider.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Раны от них ужасны. Могут отстрелить целую ногу», — приводит издание слова украинских бойцов.

Отмечается, что БМП со среднекалиберными орудиями страшнее танков, поскольку их пушки стреляют быстрее. При этом они также перевозят солдат.

Как передавало ИА Регнум, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что Вооружённые силы РФ продемонстрировали уязвимость вооружения НАТО на Украине. Он отметил, что российские орудия, беспилотники и мины уничтожают западные танки, несмотря на то, что на них установлены превосходная электроника, системы целеуказания, современная броня и отличная дизельная силовая установка.

Эксперт также обратил внимание на то, что Запад многократно повторяет одну и ту же ошибку и отказывается учиться на своих ошибках. Страны НАТО были уверены, что их бронетехника переломит ход конфликта на Украине, в результате она была уничтожена российскими силами.