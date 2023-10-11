Москва, 11 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Церемония награждения лауреатов премии в области реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) «Ведомости. Импульс» прошла в Москве 6 октября. Генеральным партнером премии выступил Газпромбанк, говорится в сообщении финансовой организации.

Максим Стулов / Ведомости В Москве наградили победителей премии «Ведомости. Импульс»

С приветственным словом на мероприятии к участникам обратились вице-премьер Марат Хуснуллин и министр экономического развития Максим Решетников.

На соискание были выдвинуты 57 региональных и межрегиональных инфраструктурных проектов на основе ГЧП в сферах дорожного строительства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, социальной инфраструктуры, коммунальных услуг. Их оценивала экспертная группа жюри, учитывая различные стадии проектов и их отраслевую специфику.

Лауреатами стали проекты и их участники по всей стране: Омской области, Краснодарском крае, Пермском крае, Нижнем Новгороде, Барнауле, Республике Саха (Якутия), Тольятти, Магадане, Кирове, Новом Уренгое, Челябинской области, Санкт-Петербурге и Москве.

В пресс-службе Газпромбанка отметили, что проекты с участием команды ГЧП банка — #МЕГАИГРОКа, также стали лидерами в ряде номинаций, например «Северный обход Омска» получил статуэтку в категории «Лучшее начало», а проект трамвайной сети по маршруту «Ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» на территории Санкт-Петербурга получил спецприз в категории «Качество жизни». Также в номинации «Запуск года — Социальная инфраструктура» победил проект спортивного комплекса «Арена» в Омске, в работе над которым Газпромбанк также принял участие.

«Развитие инфраструктуры — это приоритет для нашего государства и такие проекты удается реализовывать именно благодаря механизму государственно-частного партнёрства. Газпромбанк как #МЕГАИГРОК на этом рынке, который также считает своей задачей объединение всех участников рынка, рад поддержать прозрачную, репрезентативную и первую независимую премию в области ГЧП, которая ярко показала, что инфраструктура развивается во всех регионах страны, во множестве отраслей, и направлена в первую очередь на улучшение качества жизни людей», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер. Он убежден, что премия, оставаясь непредвзятой благодаря своей уникальной методике, послужит дальнейшей популяризации инструментов ГЧП, и скоро мы увидим новые регионы, инвесторов и их масштабные и нужные инфраструктурные проекты.

Премия «Ведомости. Импульс» — независимая премия в области реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства в российских регионах за реализацию наиболее социально значимых отечественных инфраструктурных проектов. Цель премии — привлечь внимание к реализации инфраструктурных проектов на основе ГЧП, выявить лучшие российские практики и объединить участников рынка.