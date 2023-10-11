Газа, Палестина, 11 октября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС 11 октября в своём Telegram-канале опровергло информацию СМИ о том, что их действия нацелены на убийство детей.

«Некоторые западные СМИ непрофессионально принимают сионистский нарратив, полный лжи и клеветы в отношении нашего палестинского народа и сопротивления, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании и нападениях на гражданских лиц», — говорится в сообщении.

В ХАМАС утверждают, что средства массовой информации ошиблись в попытке скрыть преступления другой стороны. В заявлении говорится, что солдаты ХАМАС и «Бригада Аль-Кассам» (военное крыло организации) наносят удары исключительно по «сионистской военной системе и системе безопасности».

Ранее журналистка Николь Зедек заявила в эфире телеканала i24NEWS, что 40 детей из младенцев были убиты, в том числе обезглавлены, в результате нападения ХАМАС на кибуц Кфар-Аза на юге Израиля. Позднее она сообщила, что об убитых детях ей рассказали военные.

Позднее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнил, что у израильских военных нет достоверных сведений о том, что палестинские радикалы из ХАМАС обезглавливали младенцев.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

По последним данным, число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев.