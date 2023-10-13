Кто стоит на страже качественных дорог
Москва, 13 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Свой профессиональный праздник дорожники встречают новыми достижениями. К нормативным требованиям приведено уже более половины региональных дорог, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
За 4 года только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построено, отремонтировано и реконструировано свыше 65 тыс. км дорог, до конца 2023 года в регионах введут в эксплуатацию еще 21 тыс. км дорог.
«За качество и безопасность существующих автомагистралей, а также строительство новых отвечают люди, преданные своему делу, — работники дорожного хозяйства. Благодаря их труду и самоотверженности между регионами нашей страны увеличивается транспортная доступность, укрепляются и развиваются экономические связи и логистика. Кроме этого, растет эффективность работы общественного транспорта и комфорт граждан. Большая команда дорожников только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году уже ввела в эксплуатацию свыше 2,7 тыс. региональных и местных дорог, уложила порядка 116 млн кв. м покрытия», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
День работников дорожного хозяйства — это праздник всех, кто строит автомобильные дороги, мосты и тоннели, кто на протяжении многих лет, круглый год и в любую погоду обеспечивает безопасное состояние и эффективную эксплуатацию дорог. Там, где появляется дорога, оживают поселки и города, строятся заводы и порты, а жизнь граждан становится комфортнее. Сегодня в отрасли трудятся десятки тысяч человек.
Например, в Ненецком автономном округе в этом сезоне отремонтировали два социально значимых маршрута. Работы проходили на подъездной автодороге от города Нарьян-Мара к аэропорту и на отрезке трассы Нарьян-Мар — Искателей — это путь к школе, детскому саду и школе олимпийского резерва.
Контролировал выполнение технических задач на этих участках 39-летний Владимир Семёнов, прошедший путь от простого рабочего до мастера предприятия «Нарьян-Мардорремстрой». В ходе модернизации дорог он делился накопленным опытом с молодыми специалистами.
В настоящее время предприятие занимается реконструкцией дороги на улице Заводской, ведущей к нескольким образовательным организациям в Нарьян-Маре. Ранее она состояла из железобетонных плит, там отсутствовали тротуары.
«Мы уже приступили к укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, обустраиваем тротуары, делаем освещение», — рассказал Владимир Семёнов.
Ключевую роль в дорожном ремонте и строительстве играют контроль качества материалов, асфальтобетонной смеси и технологии. Именно они позволяют оценить долговечность нового покрытия, а также обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов и пешеходов.
56-летний Валерий Мерзляков трудится в Центральной лаборатории «Костромаавтодора» Костромской области с 1994 года. Он начинал с должности инженера-лаборанта второй категории, а последние 17 лет руководит организацией. Без его участия не обходится ни одна приёмка дорожных объектов. Он знает сотни рецептов асфальтобетонной смеси, отвечает за входной контроль поступающих материалов.
«Работа лаборатории — ключевое звено в строительстве и ремонте автомобильных дорог, ведь мы стоим на страже качества. А качество — это основа безопасности. Поставить заслон браку нам помогают знания, опыт, современное оборудование и, конечно же, ответственность. Сегодня, когда идет реализация нацпроекта, в названии которого заложено понятие качества, мы не имеем права на ошибку в контрольных мероприятиях», — отметил Валерий Мерзляков.
Специалист признается, что выбор профессии не случаен. Он пошел по стопам своего отца, который долгие годы работал бульдозеристом.
Благодаря реализации нацпроекта специалисты лаборатории постоянно совершенствуют свои знания и навыки. А этот сезон, по словам Мерзлякова, стал особенным — дорожникам пришлось перейти на новые стандарты производства асфальтобетонной смеси.
«Требования к контролю исходных материалов и подбору рецептов изменились. Разработали более 200 видов смесей. Переход на современные ГОСТы прошел без особых проблем. Помог опыт, накопленный нашими сотрудниками, пройденное обучение, отлаженная система контроля. Осваивать новое, работать по-новому, безусловно, интересно. Особенно когда целью является увеличение срока службы асфальтобетонного покрытия, качество и безопасность дорог», — отметил Валерий Мерзляков.
Продолжает семейные традиции и водитель большегрузов «Оренбургремдорстроя» Оренбургской области 59-летний Сергей Долгополов.
«У меня вся семья связана с дорожным хозяйством. Папа был таким же водителем, как я сейчас. На объектах нацпроекта за рулем трудится и мой зять, а сестра Наталья работала долгие годы лаборантом», — рассказывает Долгополов. К слову, водитель имеет почетное звание ветерана дорожного хозяйства, отмечен благодарностью министра транспорта и не только.
В настоящее время работники «Оренбургремдорстроя» переводят из грунта в асфальт отрезок трассы Тугустемир — Разномойка — граница Республики Башкортостан. Эта дорога связывает между собой два крупных села, в которых проживает в общей сложности около тысячи человек. Основные работы практически завершены. Участок должны запустить до конца октября. Сергей Долгополов даже не сомневается, что бригада, в которой он трудится, выполнит работу в срок.
«Одной из главных причин, по которой я считаю наш коллектив отличным, — это профессионализм и командный дух. Все сотрудники увлечены своей работой и стремятся к результату. Мы вместе всегда решаем сложные задачи, что позволяет нам достигать успехов в нашей работе. В нашем коллективе трудятся ответственные, выносливые и любящие свое дело люди. Я от всей души поздравляю трудовой коллектив «Оренбурремдорстроя» и всех коллег-дорожников с профессиональным праздником!» — подчеркнул он.
Машинист Ильдар Хузеев участвовал в строительстве Крымского и Сурского мостов. А сейчас он работает на возведении нового моста на трассе М-7 «Волга», который входит в состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.
Ильдар отмечает, что очень гордится причастностью к строительству крупных российских мостов. «Вся моя родня и знакомые, которые ездят по этим мостам, вспоминают, что это я их строил — приятно ведь!» — говорит он.
Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента Владимира Путина, по всей стране строят и ремонтируют региональные дороги, федеральные трассы, улично-дорожную сеть, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и т.д. Улучшается транспортная доступность регионов, а маршруты к социально значимым учреждениям становятся комфортнее.