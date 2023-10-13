Москва, 13 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Свой профессиональный праздник дорожники встречают новыми достижениями. К нормативным требованиям приведено уже более половины региональных дорог, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Russianhighways.ru Дорога

За 4 года только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построено, отремонтировано и реконструировано свыше 65 тыс. км дорог, до конца 2023 года в регионах введут в эксплуатацию еще 21 тыс. км дорог.

«За качество и безопасность существующих автомагистралей, а также строительство новых отвечают люди, преданные своему делу, — работники дорожного хозяйства. Благодаря их труду и самоотверженности между регионами нашей страны увеличивается транспортная доступность, укрепляются и развиваются экономические связи и логистика. Кроме этого, растет эффективность работы общественного транспорта и комфорт граждан. Большая команда дорожников только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году уже ввела в эксплуатацию свыше 2,7 тыс. региональных и местных дорог, уложила порядка 116 млн кв. м покрытия», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

День работников дорожного хозяйства — это праздник всех, кто строит автомобильные дороги, мосты и тоннели, кто на протяжении многих лет, круглый год и в любую погоду обеспечивает безопасное состояние и эффективную эксплуатацию дорог. Там, где появляется дорога, оживают поселки и города, строятся заводы и порты, а жизнь граждан становится комфортнее. Сегодня в отрасли трудятся десятки тысяч человек.

Например, в Ненецком автономном округе в этом сезоне отремонтировали два социально значимых маршрута. Работы проходили на подъездной автодороге от города Нарьян-Мара к аэропорту и на отрезке трассы Нарьян-Мар — Искателей — это путь к школе, детскому саду и школе олимпийского резерва.

Контролировал выполнение технических задач на этих участках 39-летний Владимир Семёнов, прошедший путь от простого рабочего до мастера предприятия «Нарьян-Мардорремстрой». В ходе модернизации дорог он делился накопленным опытом с молодыми специалистами.

В настоящее время предприятие занимается реконструкцией дороги на улице Заводской, ведущей к нескольким образовательным организациям в Нарьян-Маре. Ранее она состояла из железобетонных плит, там отсутствовали тротуары.

ФГБУ Информавтодор Владимир Семёнов

«Мы уже приступили к укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, обустраиваем тротуары, делаем освещение», — рассказал Владимир Семёнов.

Ключевую роль в дорожном ремонте и строительстве играют контроль качества материалов, асфальтобетонной смеси и технологии. Именно они позволяют оценить долговечность нового покрытия, а также обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов и пешеходов.

56-летний Валерий Мерзляков трудится в Центральной лаборатории «Костромаавтодора» Костромской области с 1994 года. Он начинал с должности инженера-лаборанта второй категории, а последние 17 лет руководит организацией. Без его участия не обходится ни одна приёмка дорожных объектов. Он знает сотни рецептов асфальтобетонной смеси, отвечает за входной контроль поступающих материалов.

ФГБУ Информавтодор Валерий Мерзляков

«Работа лаборатории — ключевое звено в строительстве и ремонте автомобильных дорог, ведь мы стоим на страже качества. А качество — это основа безопасности. Поставить заслон браку нам помогают знания, опыт, современное оборудование и, конечно же, ответственность. Сегодня, когда идет реализация нацпроекта, в названии которого заложено понятие качества, мы не имеем права на ошибку в контрольных мероприятиях», — отметил Валерий Мерзляков.

Специалист признается, что выбор профессии не случаен. Он пошел по стопам своего отца, который долгие годы работал бульдозеристом.

Благодаря реализации нацпроекта специалисты лаборатории постоянно совершенствуют свои знания и навыки. А этот сезон, по словам Мерзлякова, стал особенным — дорожникам пришлось перейти на новые стандарты производства асфальтобетонной смеси.

«Требования к контролю исходных материалов и подбору рецептов изменились. Разработали более 200 видов смесей. Переход на современные ГОСТы прошел без особых проблем. Помог опыт, накопленный нашими сотрудниками, пройденное обучение, отлаженная система контроля. Осваивать новое, работать по-новому, безусловно, интересно. Особенно когда целью является увеличение срока службы асфальтобетонного покрытия, качество и безопасность дорог», — отметил Валерий Мерзляков.

Продолжает семейные традиции и водитель большегрузов «Оренбургремдорстроя» Оренбургской области 59-летний Сергей Долгополов.

«У меня вся семья связана с дорожным хозяйством. Папа был таким же водителем, как я сейчас. На объектах нацпроекта за рулем трудится и мой зять, а сестра Наталья работала долгие годы лаборантом», — рассказывает Долгополов. К слову, водитель имеет почетное звание ветерана дорожного хозяйства, отмечен благодарностью министра транспорта и не только.

ФГБУ Информавтодор Сергей Долгополов

В настоящее время работники «Оренбургремдорстроя» переводят из грунта в асфальт отрезок трассы Тугустемир — Разномойка — граница Республики Башкортостан. Эта дорога связывает между собой два крупных села, в которых проживает в общей сложности около тысячи человек. Основные работы практически завершены. Участок должны запустить до конца октября. Сергей Долгополов даже не сомневается, что бригада, в которой он трудится, выполнит работу в срок.

«Одной из главных причин, по которой я считаю наш коллектив отличным, — это профессионализм и командный дух. Все сотрудники увлечены своей работой и стремятся к результату. Мы вместе всегда решаем сложные задачи, что позволяет нам достигать успехов в нашей работе. В нашем коллективе трудятся ответственные, выносливые и любящие свое дело люди. Я от всей души поздравляю трудовой коллектив «Оренбурремдорстроя» и всех коллег-дорожников с профессиональным праздником!» — подчеркнул он.

Машинист Ильдар Хузеев участвовал в строительстве Крымского и Сурского мостов. А сейчас он работает на возведении нового моста на трассе М-7 «Волга», который входит в состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Росавтодор Ильдар Хузеев

Ильдар отмечает, что очень гордится причастностью к строительству крупных российских мостов. «Вся моя родня и знакомые, которые ездят по этим мостам, вспоминают, что это я их строил — приятно ведь!» — говорит он.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента Владимира Путина, по всей стране строят и ремонтируют региональные дороги, федеральные трассы, улично-дорожную сеть, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и т.д. Улучшается транспортная доступность регионов, а маршруты к социально значимым учреждениям становятся комфортнее.