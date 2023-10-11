Москва, 11 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Причиной столкновения поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро стала ошибка машиниста, сообщили в столичном дептрансе.

Кадр из видео МЧС России

«Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Машинист подтвердил, что совершил ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором, уточнили в дептрансе. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, у него перелом ноги.

Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено.

Как передавало ИА Регнум, ЧП в московском метро произошло утром 11 октября. На станции «Печатники» следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. Движение было временно приостановлено.

В результате ЧП пострадали четыре человека, включая машиниста. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. У остальныхпострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное.