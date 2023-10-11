Москва, 11 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после обвинения президента России Владимира Путина в попытках использовать зиму в качестве оружия против Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Он и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику «сезонных обострений». И только лето мы оставили для себя», — написала диплома в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент США Джо Байден обвинил Россию в использовании зимы как оружия. По словам Байдена, Россия использует «зиму как оружие», «она морозит людей до смерти».

Газета The Washington Post написала, что представители Госдепа, НАТО и других западных структур призвали журналистов не слишком распространяться на тему провала контрнаступления ВСУ. Чтобы противостоять мнению, что наступление Украины буксует, высокопоставленные западные чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попытались сделать акцент на прогрессе украинской стороны, причём последний рекламировал «значительные» боевые успехи ВСУ, написало издание.