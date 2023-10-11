Москва, 11 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Говорить о возможной роли Москвы в урегулировании палестино-израильского конфликта преждевременно, важно остановить террористические вылазки в зоне эскалации, заявил на брифинге 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

«Пока преждевременно говорить о роли России в непосредственно урегулировании, потому что конфликт находится в стадии горячей войны», — сказал он, добавив, что ситуация там тревожная и опасна последствиями, в том числе гуманитарного характера.

Представитель Кремля считает важным остановить действия террористов, непропорциональное использование силы и обеспечить минимальные потребности населения в Газе.

Песков ранее заявил, что для России важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с двумя сторонами палестино-израильского конфликта. Сохранение равной дистанции даст Москве право на участие в процессе урегулирования, не исключено, что она сыграет роль в этом процессе.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

По последним данным, число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев.