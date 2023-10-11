Москва, 11 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Точной информации о судьбе граждан России, находящихся в секторе Газа, пока нет, заявил 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Chen Junqing/Global Look Press

«Пока я не могу дать вам какое-то чёткое число, потому что окончательное число — вы знаете, какая сейчас ситуация, Юг Азии, где много наших живёт граждан, и в самом Израиле — и по понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется, поэтому я сейчас не буду называть каких-то количеств», — сказал Песков.

Нет чёткой информации и о количестве возможных заложников ХАМАС из числа граждан России, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть страну, поскольку авиарейсы продолжают выполняться, а вопрос об эвакуации граждан, находящихся в Палестине, прорабатывается.

В МИД также призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и для минимизации рисков оставаться на связи с дипломатами.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщали ранее в посольстве РФ.

Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых ими в плен в Израиле — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметил 10 октября Песков.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 1000 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Стороны продолжают обмен ударами.

Президент России Владимир Путин 10 октября указал на необходимость решения вопроса с созданием суверенного палестинского государства. США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа», сказал президент России.

Скорее всего, операции по массовому освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС, не будет и израильские силовики сосредоточатся на тотальном уничтожении этой организации, отметил ранее в беседе с ИА Регнум бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, экс-член дипломатического представительства Израиля в Москве Алекс Векслер.