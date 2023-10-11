Москва, 11 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Живущая в Израиле уроженка Ростова-на-Дону Юлия Карасик рассказала ИА Регнум, что её муж Виталий Карасик погиб в результате атаки бойцов ХАМАС на приграничные районы на юге еврейского государства. Семья проживала в Ашкелоне с двумя детьми. Виталий Карасик работал следователем в полиции.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мой муж погиб, защищая страну от террористов. Я сама из России, и очень её люблю, потому что это моя Родина. Там живут мои родители и родственники. Но мы с семьей сионисты, поэтому живем в Израиле», — рассказала Юлия.

Виталий Карасик родился в белорусском Могилёве в сентябре 1985 года. Юлия родилась в Ростове-на-Дону 30 августа 1985 года. Много лет назад они переехали в Израиль. Семья проживала в Ашкелоне. По данным ИА Регнум, Виталий Карасик работал следователем отдела криминалистики Тель-Авивского округа в звании сержанта. На страницах в социальных сетях много фотографий их детей, которые примеряют полицейскую фуражку Виталия, а также стоят с плакатами «ЦАХАЛ! Ашкелон с вами!».

Некоторые родственники Виталия и Юлии служат в Вооруженных силах РФ. По их словам, у них большая и дружная семья. Родственники часто навещали друг друга и в Ростове-на-Дону, и в Израиле.

Ранее ИА Регнум сообщал, что мать погибшего при нападении ХАМАС россиянина Дениса Беленького рассказала, что не смогла попрощаться с сыном.

По данным посольства РФ в Израиле, при атаке ХАМАС погибли четверо россиян.

Представители радикальной палестинской группировки ХАМАС заявили, что будут наносить новые удары по городу Ашкелон, если власти Израиля не прекратят перемещать гражданское население.