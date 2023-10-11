Москва, 11 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Кремле не комментируют итоги выборов в Генассамблее ООН, согласно которым Россию не избрали в Совет по правам человека (СПЧ) на 2024–2026 годы. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, у нас нет комментариев», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, Россия получила 83 голоса при голосовании, в то время как для избрания необходимо было 97 голосов.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая в связи с этим отметила, что при голосовании существенное давление на страны оказывали США, которые агитировали за Албанию.

Россия была избрана в состав Совета ООН по правам человека в 2020 году. 7 апреля 2022 года Генассамблеей ООН была принята резолюция о приостановке членства России в СПЧ.