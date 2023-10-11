Москва, 11 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. При столкновении поездов в метро Москвы машинист получил травму средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, у остальных пострадавших зафиксированы небольшие повреждения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кадр из видео МЧС России

«У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал он, добавив, что все пять пострадавших были госпитализированы в медучреждения, в настоящее время проводится дообследование, им оказывается необходимая помощь.

Как передавало ИА Регнум, ЧП в московском метро произошло утром 11 октября. На станции «Печатники» следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. После столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение было временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. В качестве предварительной причины аварии рассматривается отказ тормозов.

Сразу после инцидента мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто из пассажиров серьёзно не пострадал. По его словам, в течение нескольких часов движение на линии восстановят. Пока же поезда не ходят в обе стороны на отрезке «Дубровка» — «Люблино».